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        Haberler Gündem Güncel Konteynerlere zarar verdi, 25 bin lire ceza yedi | Son dakika haberleri

        Niğde'de 12 çöp konteynerine zarar veren motosikletliye 25 bin 274 lira ceza

        Niğde'de çöp konteynerlerine zarar veren motosiklet sürücüsüne 25 bin 274 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 18:47 Güncelleme: 12.08.2024 - 19:09
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        Konteynerlere zarar verdi, 25 bin lira ceza yedi
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        Niğde'de bir motosiklet sürücüsü, Fertek Mahallesi'nde 12 çöp konteynerine zarar verdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sungurbey Polis Merkezi Amirliği ekipleri, motosikletli kişinin görüntülerinin Niğde Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine kimliğini belirledikleri sürücüyü yakaladı.

        25 BİN 274 TL PARA CEZASI

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak", "koruma başlığı kullanmamak", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "tescilli aracı plakasız kullanmak" maddeleri ile "kamu malına zarar vermek" suçundan toplam 25 bin 274 lira idari para cezası uygulandı.

        MOTOSİKLET SAHİBİNE DE PARA CEZASI

        Öte yandan, "motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından kullanılmasına izin vermek" maddesinden motosikletin sahibine de 12 bin 977 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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