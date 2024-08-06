İskenderun'da konteyner kentte yangın: Yürekler ağza geldi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangın, bölge halkı tarafından ekipler ulaşmadan söndürüldü
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremzedeler için Üsküdar Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentte yangın çıktı.
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Üsküdar Konteyner Kent'te yaşayanlar, 112'yi arayıp ihbarda bulundu.
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Yangının, çevredeki konteynerlere zarar vermemesi için çaba sarf eden bölge halkı, ekipler ulaşmadan yangını söndürdü.
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İtfaiyeciler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeninin de araştırıldığı belirtildi.
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