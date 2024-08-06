İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi

Kongo’dan transit olarak ülkemize gelen papağanların buradan Irak ve Tayland'a gönderileceği belirlendi. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'nin (CITES) Poicephalus gulielmi (Jardine) papağan türü için düzenlenmiş belgelerinin olduğu, ancak papağanların Kongo’dan çıkışı kısıtlanmış olan Jako türüne ait olduğu tespit edildi.