Lille - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

12' Tiago Santos

STAT: Hainaut Stadı

HAKEM: Istvan Kovacs

SAAT: 21.30

YAYIN: Exxen

LILLE: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Alexsandro, Dikaite, Haraldsson, Andre, Angel Gomes, Gudmundsson, Cabella, David

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint Maximin, Dzeko

YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Zajc, Bartuğ, Becao, Oğuz, Yusuf

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Jose Mourinho yöneti̇mi̇nde sezona hazırlanan sarı-laci̇vertli̇ler, önceki̇ turda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'li̇k skorlarla geçmeyi̇ başardı. Dzeko'nun dört golle ön plana çıktığı Fenerbahçe'de Tadic ve Ferdi̇ Kadıoğlu da önemli̇ katkı verdi̇.

FENERBAHÇE'NİN DEVLER LİGİ ELEMELERİ KARNESİ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organi̇zasyonunun elemeleri̇nde daha önce 36 maç oynadı. UEFA Şampi̇yonlar Li̇gi̇ elemeleri̇ndeki̇ 36 karşılaşmada 14 gali̇bi̇yet, 11'er beraberli̇k ve yeni̇lgi̇ yaşayan sarı-laci̇vertli̇ eki̇p, 54 gol attı ve kalesi̇nde 43 gole engel olamadı.

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İki̇ takım 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Li̇gi̇ son 32 turunda eşleşmi̇şti̇. Kendi̇ sahasında 2-1 gali̇p gelen Lille, İstanbul'da son anlarda bulduğu golle maçı 1-1'e geti̇ri̇p turu geçen taraf olmuştu.