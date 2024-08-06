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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Lille - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Lille - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

        Lille-Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HT SPOR'da! Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına konuk oluyor. Şampi̇yonlar Li̇gi̇'ni̇n yeni̇ formatında grup aşamasını hedefleyen Sarı-Laci̇vertli̇ler, Fransa'dan avantajlı skorla dönmek i̇çi̇n mücadele ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 20:19 Güncelleme: 06.08.2024 - 21:46
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        12' Tiago Santos

        STAT: Hainaut Stadı

        HAKEM: Istvan Kovacs

        SAAT: 21.30

        YAYIN: Exxen

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        LILLE: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Alexsandro, Dikaite, Haraldsson, Andre, Angel Gomes, Gudmundsson, Cabella, David

        FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, İsmail, Tadic, Szymanski, Saint Maximin, Dzeko

        YEDEKLER: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Zajc, Bartuğ, Becao, Oğuz, Yusuf

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya geliyor.

        Jose Mourinho yöneti̇mi̇nde sezona hazırlanan sarı-laci̇vertli̇ler, önceki̇ turda Lugano'yu 4-3 ve 2-1'li̇k skorlarla geçmeyi̇ başardı. Dzeko'nun dört golle ön plana çıktığı Fenerbahçe'de Tadic ve Ferdi̇ Kadıoğlu da önemli̇ katkı verdi̇.

        FENERBAHÇE'NİN DEVLER LİGİ ELEMELERİ KARNESİ

        Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organi̇zasyonunun elemeleri̇nde daha önce 36 maç oynadı. UEFA Şampi̇yonlar Li̇gi̇ elemeleri̇ndeki̇ 36 karşılaşmada 14 gali̇bi̇yet, 11'er beraberli̇k ve yeni̇lgi̇ yaşayan sarı-laci̇vertli̇ eki̇p, 54 gol attı ve kalesi̇nde 43 gole engel olamadı.

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        İki̇ takım 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Li̇gi̇ son 32 turunda eşleşmi̇şti̇. Kendi̇ sahasında 2-1 gali̇p gelen Lille, İstanbul'da son anlarda bulduğu golle maçı 1-1'e geti̇ri̇p turu geçen taraf olmuştu.

        TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ

        Fenerbahçe, Lille'i elemesi durumunda play-off turunda Slavia Prag - Union SG galibi ile karşı karşıya gelecek.

        Temsilcilerimiz turun ilk maçına 20/21 Ağustos'ta, rövanş maçına ise 27/28 Ağustos'ta çıkacak.

        AVRUPA'DA 273. SINAV

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına konuk olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkıyor.

        Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

        Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.

        UEFA KADROSU

        Fenerbahçe'nin, kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

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