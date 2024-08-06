Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'da doktorun kalp krizi geçirdiği olayda, koridordaki kargaşa kamerada | Son dakika haberleri

        Bodrum'da doktorun kalp krizi geçirdiği olayda, koridordaki kargaşa kamerada

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde hasta ile doktor arasında arbede çıktı. Kavga sırasında doktor kalp krizi geçirdi. Doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın yoğun bakımdaki tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği belirtildi. Olay öncesi ve sonrasında yaşananlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:18 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doktorun kalp krizi geçirdiği olaya ait görüntüler ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aile sağlığı merkezinde hasta yakınlarıyla çıkan arbedede kalp krizi geçiren doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın (63) yoğun bakımdaki tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği belirtildi. Doktor Tezvar'ı darbettiği iddiasıyla tutuklanan Engin Seymen (55) ve adli kontrolle serbest bırakılan kız kardeşi Ö.S.A.'nın (48) sağlık merkezinde, olay öncesi ve sonrasında yaşananlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 29 Temmuz'da saat 15.30 sıralarında, Ortakent Mahallesi 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan ve ailesiyle tatile gelen Engin Seymen, yüksek ateş şikayetiyle eşi Hilal S.'yi kız kardeşi Ö.S.A. ile birlikte aile sağlığı merkezine götürdü. Misafir girişi yaptıktan sonra Engin Seymen, içeride hastası olan doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın muayene odasına girdi. Tezvar, iddiaya göre, Engin Seymen'e, ateşi olan eşini hastaneye götürmesini söyledi. Seymen ise eşinin burada tedavi edilmesini isteyip, doktoru kolundan çekti. Çıkan tartışmada Tezvar ile Seymen arasında arbede yaşandı. Odaya giren diğer hasta yakınları ile merkezde çalışan personel kavgayı sonlandırdı.

        REKLAM

        Olay sırasında fenalaşan doktor Tezvar, yere yığıldı. Tezvar'a ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaparken, ihbarla merkeze ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Tezvar, özel hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Seymen ve kız kardeşi Ö.S.A.'yı gözaltına alıp, Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü.

        SUÇLAMALARI REDDETTİLER

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seymen ve kız kardeşi Ö.S.A. ise adliyeye sevk edildi. Seymen'in ifadesinde, eşine bakması için doktorun yanına gittiği ve onu kolundan tutarak çektiği, sonrasında doktor Mustafa Hürkal Tezvar'ın kendisine küfrettiğini, yaşanan olayda kendisinin ve araya giren kardeşinin yaralandığını söyledi. Darp girişimi olmadığını iddia eden Seymen, kardeşiyle birlikte odadan çıktıktan sonra doktorun rahatsızlandığını öne sürdü. Ö.S.A. ise olayda araya girmek istediğini, ağabeyinin ve kendisinin yaralandığını söyledi. Öte yandan, 2 şüphelinin de darp raporu aldığı ve doktor Tezvar'dan şikayetçi oldukları belirtildi. Olayda Seymen tutuklanırken, kardeşi Ö.S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

        Olayın ardından özel hastanede tedavisi süren doktor Tezvar'ın durumunun iyiye gittiği, bilincinin açık olduğu ve hastanede ara ara kısa yürüyüşler yaptığı belirtildi. Öte yandan, olay anı, öncesi ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Seymen'in doktor Tezvar ile kapısının önünde konuşurken önce kardeşi Ö.S.A.'nın ardından kendisinin odaya girdiği görüldü. Yükselen sesler üzerine diğer doktor ile hastaların kapının önüne geldiği, Seymen ve kardeşi Ö.S.A. odadan çıkarken koridorda yaşanan kargaşa güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'e misilleme mesajı
        İsrail'e misilleme mesajı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        Hizbullah İsrail'i vurdu, İsrail Lübnan'a saldırdı
        6 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        6 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        KVKK'dan VPN uyarısı!
        Düğün gecesi kazaya kurban giden yeni evli çift gözyaşlarıyla toprağa verildi
        Düğün gecesi kazaya kurban giden yeni evli çift gözyaşlarıyla toprağa verildi
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        TL'nin reel değeri 40 ayın zirvesinde
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        Hollywood'un en zeki 10 ismi!
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        TİM Başkanı Gültepe: Türkiye'de döviz karpuzdan ucuz
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Habertürk Anasayfa