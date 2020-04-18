İHA

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin doğusunda bulunan Güney Kivu bölgesinde dün aşırı yağışlar nedeni ile meydana gelen sel felaketinde 25 kişi hayatını kaybederken,

45 kişi yaralandı. Güney Kivu Valisi Theo Kasi, yaptığı açıklamada yaşanan sel felaketi nedeni ile 3 bin 500 evin kullanılamaz hale geldiğini, Tanganyika Gölü ve Mulongwe Nehri’nin sularının yükselmesi nedeni ile bölgede yaşayan 77 bin 790 kişinin ise evlerini terk ettiğini açıkladı. Vali, selde kaybolan kişilerin görevliler tarafından aramaya devam edildiğini bildirdi.