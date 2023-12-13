Konferans Ligi'nde 6. hafta serüveni yarın başlıyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. ve son hafta heyecanı, yarın gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak. Fenerbahçe, TSİ 20.45'te sahasında Spartak Trnava ile karşılaşacakken, Beşiktaş 23.00'de Lugano'ya konuk olacaK
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. ve son maçlar yarın oynanacak. H Grubu’nda yer alan Fenerbahçe, TSİ 20.45’te sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, kazanması halinde diğer müsabakanın sonucuna bakılmaksızın gruptan çıkacak. D Grubu'nda bulunan Beşiktaş ise TSİ 23.00'te İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar'ın gruptan çıkma şansı bulunmuyor.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ GRUPLARINDA 6. HAFTANIN (TSİ) PROGRAMI ŞU ŞEKİLDE:
20.45 Legia Varşova - AZ Alkmaar
20.45 Zrinjski - Aston Villa
20.45 Genk - Cukaricki
20.45 Ferencvaros - Fiorentina
20.45 PAOK - HJK
20.45 Aberdeen - Eintracht Frankfurt
20.45 Ludogorets - Nordsjaelland
20.45 Fenerbahçe - Spartak Trnava
23.00 Slovan Bratislava - Olimpija Ljubljana
23.00 Lille - KI Klaksvik
23.00 Maccabi Tel Aviv - Gent
23.00 Zorya - Breidablik
23.00 Viktoria Plzen - Astana
23.00 Dinamo Zagreb - Ballkani
23.00 Club Brugge - Bodo/Glimt
23.00 Lugano - Beşiktaş