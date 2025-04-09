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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi çeyrek final heyecanı yarın başlıyor - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi çeyrek final heyecanı yarın başlıyor

        UEFA Konferans Ligi çeyrek final heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:25 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:25
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        Konferans Ligi çeyrek final heyecanı yarın başlıyor
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        UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçları yarın oynanacak.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarın oynanacak çeyrek final maçların TSİ programı şu şekilde:

        19.45 Legia Varşova (Polonya)-Chelsea (İngiltere)

        22.00 Real Betis (İspanya)-Jagiellonia (Polonya)

        22.00 Celje (Slovenya)-Fiorentina (İtalya)

        22.00 Djurgarden (İsveç)-Rapid Wien (Avusturya)

        UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçları ise 17 Nisan Perşembe günü oynanacak.

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