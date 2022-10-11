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Konaklama vergisi nedir ve ne kadar 2022? Konaklama vergisi yürürlüğe girdi mi?

Konaklama vergisi nedir ve ne kadar? Konaklama vergisi yürürlüğe girdi mi?

Konaklama vergisi günün hakkında en çok araştırma yapılan konularından biri durumunda. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin konaklama vergisi nedir, ne kadar ve yürürlüğe girdi mi sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

11.10.2022 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • Konaklama vergisine ilişkin beklenen açıklama geldi. İlk kez 2019 yılında gündeme gelen ancak bugüne kadar yürürlüğe girmeyen konaklama vergisi ile ilgili tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, konaklama vergisinin ne olduğu, ne kadar olduğu ve ne zaman yürürlüğe gireceği ile ilgili bilgiler...

  • KONAKLAMA VERGİSİ NEDİR?

    Konaklama vergisi; konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetleri (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri, havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) kapsıyor.

  • ORGANİZASYON HİZMETLERİ KONAKLAMA VERGİSİNE TABİİ Mİ?

    Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı, kongre, sempozyum ve benzeri organizasyon hizmetlerin konaklama vergisi kapsamında olmadığı belirtildi.

  • Söz konusu organizasyon hizmetlerinin konaklamayı içerecek şekilde sunulması hâlinde, düzenlenen faturada organizasyon hizmetinin mahiyeti ve tutarının açıkça gösterilmesi veya bu hizmet için ayrıca fatura düzenlenmesi halinde bu hizmetler üzerinden konaklama vergisi hesaplanmayacak. Bu durumda vergi, sadece konaklama hizmetleri üzerinden alınacak.

  • KONAKLAMA VERGİSİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    2019 yılında çıkarılan ancak ertelenen konaklama vergisine ilişkin yasal düzenleme 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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