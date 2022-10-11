Konaklama vergisine ilişkin beklenen açıklama geldi. İlk kez 2019 yılında gündeme gelen ancak bugüne kadar yürürlüğe girmeyen konaklama vergisi ile ilgili tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte, konaklama vergisinin ne olduğu, ne kadar olduğu ve ne zaman yürürlüğe gireceği ile ilgili bilgiler...