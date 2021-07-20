Konaklama tesislerinin tamamının dolduğu Sinop'ta Vali Karaömeroğlu'ndan tatilcilere Kovid-19 uyarısı:

Vali Erol Karaömeroğlu, İl Emniyet Müdürlüğünün Gelincik Mahallesi'nde bulunan Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek, emniyet personeli ile bayramlaştı.
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaömeroğlu, mutlu ve sağlıklı bir bayram için tüm kurallara herkesin riayet etmesi gerektiğini söyledi.
Sinop kent merkezi nüfusunun tatil nedeniyle bir hayli arttığına işaret eden Karaömeroğlu, Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarında bu nedenle artış yaşandığına dikkati çekti.
- "Karadeniz Bölgesi'nde en fazla vaka artışı olan üçüncü il olmaya doğru gidiyoruz"
Karaömeroğlu, bayram tatili süresince tüm vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyerek, şöyle devam etti:
"Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de geçtiğimiz haftalara göre vaka sayılarında artış var. Tüm vatandaşlarımızdan bayram ziyaretlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını bekliyoruz. Çok yakın akrabalar dışında toplu bayramlaşma ve yemek organizasyonlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Sinop vaka oranlarında çok düşük rakamlara ulaşmıştı ama geçen Sağlık Bakanımızın da ifade ettiği gibi Karadeniz Bölgesi'nde en fazla vaka artışı olan üçüncü il olmaya doğru gidiyoruz. O nedenle rehavete kapılmayalım ve tedbiri asla elden bırakmayalım."
Kent genelinde aşılama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anlatan Karaömeroğlu, "Aşılanma oranımız yüzde 65 seviyelerinde. Aşıya ulaşımı kolaylaştırdık. İnsanlarımızdan aşıya karşı biraz daha istekli ve arzulu olmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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