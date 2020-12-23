O anlar kameraya yansıdı! Eğlence ölümle bitti!

İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz 13 Aralık’ta saat 02.30 sıralarında, Şişli İlçesi Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak'ta gerçekleşen olayda, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında bulunan dairede eğlenen grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlarla ateş açılmıştı.

KALBİNDEN VURULDU HASTANEDE ÖLDÜ

İHA'da yer alan habere göre sokakta devam eden kavgada taksiye binen bir kişi, Selçuk Durna’ya ateş açmıştı.

Taksinin içinden ateş açması sonucu kalbinden yaralanan Durna, kaldırıldığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

TAKSİDEN ATEŞ AÇILDI

Olayın ardından polis 4'ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. O anları ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, sokaktan geri manevra yapan taksideki kişi, taksiye doğru koşan Durna'ya silahla ateş ediyor. Göğüs bölgesinden yaralanan Selçuk Durna kanlar içinde yere düşüyor. Ardından taksi uzaklaşıyor.