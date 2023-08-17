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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çalan suçlu yakalandı

        Bir garip hırsızlık! Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı

        Sakarya'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Kentte bir kişi, 4 ay önce komşusuna sattığı otomobili taklit anahtarla çaldı. Gece vakti yaşanan olaydan sonra kimliği belirlenen zanlı yakalanıp tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 10:41
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        Komşusuna sattığı aracı taklit anahtarla çaldı!
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        Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaklaşık 4 ay önce komşusuna sattığı otomobili taklit anahtarla çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre kentte 19 Nisan 2023'te B.Y'ye (28) ait otomobil, park halindeyken gece vakti kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

        İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından hırsızlığı gerçekleştiren kişinin yakın zamanda B.Y'ye otomobili satan komşusu H.T. (41) olduğunu tespit etti.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.T. ile zanlının olaya karıştığı iddia edilen kardeşi H.T. ve S.P. adlı kadını gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada zanlının otomobili taklit anahtarla çaldığı öğrenilirken, aracın götürüldüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        #haberler
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