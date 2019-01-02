Yardım istedi

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi, 4357. Sokak Selçuklu Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, eşi uzun yol şoförü olan C.K. komşuları ile hakkında konuşulduğu iddiasıyla tartıştı.

DHA'nın haberine göre, tartışmadan sonra binada oturanlar C. K.'nın apartmandan çıkarılması için imza topladı. Kendisinin binadan çıkarılmak istendiğini duyan C.K., komşularından bazıları ile ile sözlü olarak tartıştı. Tartışma karakola taşındı. Komşuların davalık olduğu olayda savcılık takipsizlik kararı verdi.

Aralık ayı başında yaşanan olayda ise C.K., iddiaya göre, üst kattaki komşusunun kızını dövdü. Çocukları dövülen aile, can güvenlikleri için binanın ve evin girişine güvenlik kamerası taktırdı. 28 Aralık'ta C.K., bu ailenin evinin çelik kapısına bıçak ve satırla saldırdı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hakaret ederek elinde satır ile defalarca kapıya vuran C. K., binaya gelen polisler tarafından karakola götürüldü. C.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

YARDIM İSTEDİ

Yaklaşık 2 yıldır binadan oturan C.K.'nın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldıklarını ifade eden 3 çocuk annesi Fatma P., "Çocuklarımın ve eşimin can güvenliği nedeniyle güvenlik kamerası taktırdım ve bilgisayar başından hiç ayrılmıyorum. Okula giden oğlum, işe giden kızım var. Onlara zarar verecek diye çok korkuyorum. Defalarca bina olarak, şahsi olarak şikayet etmeme rağmen takipsizlik kararı çıktı. Geçtiğimiz gün bıçakla kızımın elini yaraladı. Yetkililer bize yardım etsin. Bir şeyler yapılması için o kadın veya bizim ölmemiz mi gerekiyor" dedi.