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        Haberler Gündem 3. Sayfa Komşulara "ses" kurşunu: 2 ölü, 1 yaralı

        Adana'da komşulara "ses" kurşunu: 2 ölü, 1 yaralı

        Adana'da kahvehane işletmecisi Muhammet Ali Binen, "gürültü" meselesi yüzünden aralarında husumet oluşan komşuları Tugay Kopal ve Mahir Palamut'u pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Mehmet Ali Binen daha sonra aynı tüfekle kendini vurdu. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Binen'in olay yerine 2 tüfekle geldiği görüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:14
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        • 1

          Adana'da kahvehane işletmecisi Muhammet Ali Binen (22), "gürültü" meselesi yüzünden aralarında husumet oluşan komşuları Tugay Kopal (36) ve Mahir Palamut'u (33) pompalı tüfekle kurşun yağdırdı.

        • 2

          Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kahvehane işleten Muhammet Ali Binen, birkaç gün önce mekanda yüksek sesli müzik çaldığı gerekçesiyle komşuları Tugay Kopal ve Mahir Palamut ile tartıştı. 

        • 3

          Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, taraflar arasında husumet oluştu. Otomobiliyle iş yerinin önüne gelen Binen, aracından iner inmez pompalı av tüfeğiyle fırının önünde duran Mahir Palamut'a peş peşe ateş açtı.

        • 4

          Yaralanan Palamut yığılırken, silahın kartuşu bittiği için tüfeği yere atıp, araçtan başka bir av tüfeği alan Binen, ateş açmaya devam etti.

        • 5

          Fırına giren Binen, bu sefer içeride Tugay Kopal'a arka arkaya ateş etti. İki kişiyi vuran Binen, sokakta çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

        • 6

          Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kopal ve Binen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        • 7

          Ağır yaralanan Palamut ise sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Başına isabet saçmalarla ağır yaralanan Palamut da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        • 8

          Olayda hayatını kaybedenlerin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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