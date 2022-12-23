Komşu ülke Bulgaristan'dan Türkiye'ye turist akını yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Kasım ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.64 artışla 2 milyon 551 bine ulaştı. Yabancı ziyaretçinin 57 bin 293'ünü, bir başka ifadeyle yüzde 2.25'ini günübirlikçiler oluşturdu.

Rusya kasım ayında da Türkiye’ye en çok ziyaretçi yollayan ülkeler arasında zirveyi korudu. Rusya’yı 232 bin turist ile Bulgaristan izledi. Bulgaristan bu çıkışıyla ekim ayında ikinci sırada olan Almanya'yı geride bırakmış oldu.

Bulgar turistin ilgisi Bulgar para birimi Leva'nın TL karşısında değerlenmesinin rolü büyük. Leva Aralık 2020'de 3.32 TL seviyesindeyken, Nisan 2021'de 5 TL'yi, Aralık 2021'de 7 TL'yi, kasım ayında 9 TL'yi aştı. Aralık ayında ise 10 TL'nin üzerine çıktı.

Yaklaşan yılbaşı ile birlikte alışveriş için Edirne'ye ilgi arttı. Kasım ayında 232 bin 709 Bulgar ziyaretçi geldi.

Bulgaristan'dan gelen ziyaretçi sayısı Kasım Ekim Eylül Ağustos Temmuz Haziran 232.709 326.429 349.358 273.919 250.859 242.196

EN ÇOK TURİST GÖNDEREN İKİNCİ ÜLKE BULGARİSTAN

KASIM AYINDA GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE ÜLKELER 2022 2022 MİL.PAYI % 2021 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI % Rusya Fed. 312.486 12.25 192.809 10.93 127.116 15.24 Bulgaristan 232.709 9.12 159.237 9.03 143.269 17.18 Almanya 207.340 8.13 152.026 8.62 34.489 4.14 İran 154.643 6.06 136.950 7.76 33.512 4.02 Gürcistan 151.057 5.92 30.216 1.71 10.997 1.32 DİĞER 1.493.248 58.52 1.092.744 61.95 484.608 58.11 GENEL TOPLAM 2.551.483 100.00 1.763.982 100.00 833.991 100.00

EKİM AYINDA BULGAR TURİST YÜZDE 90 ARTMIŞTI

Ekim ayında Rusya’dan 767 bin ziyaretçi geldi. Rusya’yı 746 bin turist ile Almanya, 388 bin ile İngiltere ve 326 bin ile Bulgaristan takip etti.

EKİM AYINDA GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN MİLLİYETLERE GÖRE DAĞILIMI İLK 5 ÜLKE ÜLKELER 2022 2022 MİL.PAYI % 2021 2021 MİL.PAYI % 2020 2020 MİL.PAYI % Rusya Fed. 767.814 15.99 905.379 26.08 489.836 28.11 Almanya 746.192 15.54 476.370 13.72 124.544 7.15 İngiltere (Birleşik Krallık) 388.017 8.08 140.941 4.06 60.008 3.44 Bulgaristan 326.429 6.80 171.601 4.94 232.729 13.36 İran 185.945 3.87 155.714 4.49 33.795 1.94 DİĞER 2.388.801 49.73 1.621 535 46.71 801.391 46.00 GENEL TOPLAM 4.803. 198 100.00 3.471 540 100.00 1.742.303 100.00

BİR YILDA YÜZDE 130 ARTIŞ

MİLLİYET PAYI (%) % DEĞİŞİM ORANI Kasım 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2021/2020 2022/2021 Bulgaristan 1.140.739 1.136.866 2.621. 836 9.48 4.98 6.22 -0.34 130.62

Ocak- Kasım arasındaki 11 aylık dönemde ise Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 47 milyon 601 bine ulaşırken bunun 42 milyon 164 binini yabancı ziyaretçiler, 5 milyon 435 binini yurt dışında yaşayan vatandaşlar oluşturdu. Yabancı ziyaretçilerdeki artış oranı ise yüzde 84.77 oldu.

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN SINIR KAPILARININ BAĞLI OLDUĞU İLLERE VE TAŞIT ARAÇLARINA GÖRE DAĞILIMI (2022 KASIM) TAŞIT ARACI İLLER DENİZ HAVA KARA TREN TOPLAM %ORANI Antalya 9.213 353.385 362.598 14.21 Edirne 323.661 1.513 325.174 12.74 İstanbul 18.677 1.323 271 1.341.948 52.59 İzmir 11.591 30 579 42.170 1.65 TOPLAM 96.199 1.772.489 680.941 1.854 2.551.483 100.00 %ORANI 3.77 69.47 26.69 0.07 100.00

Kasım ayında gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu il İstanbul oldu. Edirne kara ve demiryolu ile en çok giriş yapılan il.

Fotoğraf: DHA