Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KOMEK kayıtları 2024! Konya KOMEK kayıtları başladı mı, kurslar ücretsiz mi, kimler yararlanabilir, hangi branşlar var?

        KOMEK kurs kayıtları başladı!

        Konya Büyükşehir Belediyesi, KOMEK kurs kayıtlarının başladığını duyurdu. Bahar dönemine kayıt olmak isteyen Konyalılar, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı birçok branşta eğitim alacak. Ücretsiz olarak verilen eğitimlerde kursiyerlere eğitim sonunda MEB onaylı sertifika verilecek. İşte, 2024 KOMEK kursları hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 13:37 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde yetişkinler için hem yüz yüze hem spor hem de uzaktan eğitimle hizmet verecek KOMEK ve ASEM’e kayıt süreci başladı. Başvurular 5 Şubat’a kadar “konya.bel.tr” ve “komek.org.tr” adreslerinden yapılabilecek. İşte, Konya KOMEK ve ASEM'e dair detaylar...

        • 2

          KOMEK VE ASEM KAYITLARI BAŞLADI!

          Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem kayıtları başladı. Konyalılar, 23 Ocak'tan itibaren KOMEK'e başuru yapabilir; son başvuru günü ise 5 Şubat 2024.

        • 3

          KONYA KOMEK VE ASEM KURSLARINA KİMLER KAYIT OLABİLİR?

          Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda bahar dönemi eğitimlerine 16 yaş üstü tüm yetişkinler katılım sağlayabilecek.

          Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere eğitim sonunda MEB onaylı sertifika verilecek ve sertifikalara e-devlet üzerinden ulaşılabilecek.

        • 4

          KOMEK VE ASEM KURSLARINDA HANGİ BRANŞLAR VAR?

          Kadın, çocuk ve engellilere öncelik veren KOMEK, bahar döneminde; ilustrator eğitimi, dekoratif tablo yapımı (epoksi ile yapım), drapaj tekniğiyle kadın bluz dikimi, gümüş kazaz örücülüğü, java ile programlama, keman eğitimi, seramik biçimlendirme, Rusça, python eğitimi, Peygamberler tarihi, pizza yapımı, piyano eğitimi, işitme engelliler için tel kırma, ilmihal gibi farklı branşlarda birçok eğitimi kursiyerlerle buluşturacak.

          Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere eğitim sonunda MEB onaylı sertifika veriliyor ve sertifikalara e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca yoğun talep üzerine 14-17 yaş aralığındaki öğrencilere özel Bilgisayar Donanım ve Teknik Servis, Elif-Ba ve Kur’an-ı Kerim eğitimleri de açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Avcıları taşıyan tekne alabora oldu! 1 kişi aranıyor
        Avcıları taşıyan tekne alabora oldu! 1 kişi aranıyor
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        Eşinin dayısını öldürmüştü! 19 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Eşinin dayısını öldürmüştü! 19 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        İstanbul'da baltalı vahşet!
        İstanbul'da baltalı vahşet!
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Trafikte yol kesti sonra ilan verip özür diledi
        Trafikte yol kesti sonra ilan verip özür diledi
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Japon Prenses nerede çalışacak?
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Habertürk Anasayfa