Kolu yanan kadının bilezikleri kesilerek çıkartıldı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kolu yanan kadının bilezikleri kesilerek çıkarıldı. Bilezikleri itfaiye ekibi tarafından çıkarılan kadın daha sonra hastanede tedaviye alındı.
Giriş: 07.10.2024 - 13:07 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:07
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kolu yanan kadın, soluğu hastanede aldı. Yanığın tedavisi için kadının kolundaki bileziklerin çıkarılması gerekince durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Hastaneye gelen itfaiye ekipleri bilezikleri keserek çıkarttı.
Bilezik çıkarma işleminin ardından kadın tedaviye alındı.
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