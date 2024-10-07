Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kolu yanan kadının bilezikleri kesilerek çıkartıldı | Son dakika haberleri

        Kolu yanan kadının bilezikleri kesilerek çıkartıldı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kolu yanan kadının bilezikleri kesilerek çıkarıldı. Bilezikleri itfaiye ekibi tarafından çıkarılan kadın daha sonra hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 13:07 Güncelleme: 07.10.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kolu yanan kadının bilezikleri kesilerek çıkartıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kolu yanan kadın, soluğu hastanede aldı. Yanığın tedavisi için kadının kolundaki bileziklerin çıkarılması gerekince durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

        Hastaneye gelen itfaiye ekipleri bilezikleri keserek çıkarttı.

        Bilezik çıkarma işleminin ardından kadın tedaviye alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay
        #bilezik
        #yangın
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        Uçuruma yuvarlandı! 2 kişi yanarak can verdi!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        Ambulansın önünü kesen şoföre 3 yıl hapis cezası!
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        Kız yurdunda şüpheli erkek alarmı! Nedeni belli oldu!
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Ticaret Bakanlığı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Ortopedi servisine girdi! Hastanede kurşun yağmuru!
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Fahiş fiyat artışlarına ceza yağdı
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Habertürk Anasayfa