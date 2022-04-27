Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi?

Vizyona girdiği 2017 yılında biletli seyirci sayısına göre ilk 10'da yer alan Kolonya Cumhuriyeti 1.114.318 seyirci sayısına ulaştı. Bu akşam saat 20:00'de Star TV'de sinema severlerle buluşacak olan Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ve oyuncuları en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki Kolonya Cumhuriyeti filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilenler...

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİNİN KONUSU

Küçük bir kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen (Çağlar Çorumlu) için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Peker, eşi Mualla (Büşra Pekin) ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.

KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI

Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Mahir İpek, Uğur Bilgin, Ersin Korkut gibi oyuncular yer alıyor.

KOLONYA CUMHURİYETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kolonya Cumhuriyeti çekimleri Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz'de gerçekleştirildi.