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        Haberler Sağlık Kanser Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü! Uzmanı açıkladı: Erken tanı hayat kurtarıyor!

        Uzmanı açıkladı: Erken tanı hayat kurtarıyor

        Mart ayı, "kolon kanseri" farkındalık ayı. Türkiye'de hem kadın hem erkeklerde görülme sıklığı 3. sırada yer alıyor. Özellikle geç evrelerde fark edilirse bu kanser türü risk oluşturabiliyor. Genel Cerrahi ve Kolorektal Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Bülent Cavit Yüksel Habertürk'e konuştu. Yüksel, erken tanının önemine dikkat çekti

        Giriş: 22.03.2024 - 15:58 Güncelleme: 22.03.2024 - 15:58
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        Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü
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        İnsan vücudunda kolon, sindirim sistemin kalın bağırsak diye denilen kısmını oluşturuyor. Her yaşta görülebilme olasılığına rağmen, 45-50 yaş aralığında sık görülüyor. Kolon kanseri erkeklerde ve kadınlarda dünyada ve Türkiye’de en sık görülen 3. kanser türü arasında yer alıyor. Erken tanı ise hayat kurtarıyor.

        Genel Cerrahi ve Kolorektal Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Bülent Cavit Yüksel erken teşhis ve tedavi sürecine ilişkin Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu. Yüksel, “Kolon kanseri yani kalın bağırsak kanseri dünyada ve ülkemizde üçüncü en sık görülen kanserdir.” dedi.

        KOLON KANSERİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELERDİR?

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        Yüksel, “Kolon kanseri çevresel faktörlerden çok rahatlıkla etkilenen bir kanser şekli. Egzersizden yoksun olmak yani aşırı kilolu olmak, aşırı miktarda alkol tüketmek, sigara içmek, yağlı yiyecekler yemek kolon kanseri için risk faktörleri oluşturuyor. Hiçbir risk faktörü olmasa bile ailesel risk faktörü olanlar da var" diye konuştu.

        "TARAMA PROGRAMLARI DÜZENLİ YAPILIRSA ÖNLENEBİLİYOR"

        Erken tanının önemine dikkat çeken Yüksel, “Önlenebilir kanserlerdir çevresel faktörlerimizi düzeltebilirsek ya da tarama programlarımızı düzenli yaparsak bu kanserleri önleyebiliyoruz. 45 yaş üstü her insanın hiçbir ailesel risk faktörü olmasa bile en az bir kez kolonoskopi yaptırmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

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