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        Haberler Dünya Amerika Kolombiya'da Duque hükümetinden Pegasus casus yazılımına 11 milyon dolar ödeme | Dış Haberler

        Kolombiya'da Duque hükümetinden Pegasus casus yazılımına 11 milyon dolar ödeme

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, önceki hükümetlerin kara para aklama yoluyla İsrail menşeli bir firmaya ait "Pegasus" adlı casus yazılım için 11 milyon dolar ödendiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 07:07 Güncelleme: 23.10.2024 - 07:07
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        Kolombiya'da Duque hükümetinden Pegasus casus yazılımına 11 milyon dolar ödeme
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        Sosyal medya platformu X'te konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Petro, şu ifadeleri kullandı:

        "İsrail vatandaşı Oded Gindi, sahibi olduğu NSO Group'un işletme müdürü Yehuda Lahav ile birlikte, 25 Haziran 2021'de M-ABGG sefer sayılı kiralık uçakla El Dorado Havalimanı'ndaki narkotik polisine ait hangara inmiş. Pegasus'un satın alınması için Duque hükümeti yetkilileri tarafından kendilerine teslim edilen 5,5 milyon doları yanlarında götürmüşler."

        Petro, İsrail istihbaratının kara para aklama raporuna dayanarak, iki İsrail uçağının daha Kolombiya'ya indiğini ve 5,5 milyon dolar nakit alarak Tel Aviv'e döndüklerinin kayıtlara geçtiğini belirtti.

        Toplamda 11 milyon dolar nakit ödendiğini dile getiren Petro, "Pegasus yazılımı, altı aydan uzun bir süre boyunca Kolombiya'da gençlik liderlerini ve muhalefeti gizlice dinlemek için kullanıldı. Bu bilgiler daha sonra sağcı bir dergi tarafından özel olarak yayımlandı." ifadesini kullandı.

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        Petro, ellerindeki tüm bilgileri başsavcılığa sunacaklarını ve bu durumu "ciddi bir şekilde" takip edeceklerini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Petro, eski Devlet Başkanı Ivan Duque'nin Pegasus casus yazılımının satın alındığına dair iddiaları reddettiğini hatırlatarak, "İsrail'den gelen uçakların bu amaçla Kolombiya'ya indiğini kimse inkar edemez." dedi.

        Kolombiya'da özel bir derginin haberine göre, Kolombiya İstihbarat Müdürlüğü (DNI), uyuşturucu örgütlerinden ele geçirilen fonlar aracılığıyla İsrailli şirket NSO Group'a Pegasus yazılımı için ödeme yapıldığını kabul etti.

        "SUÇ İŞLEDİKLERİNİN FARKINDAYDILAR VE BU YÜZDEN GİZLİCE HAREKET ETTİLER"

        AA'nın haberine göre; DNI Direktörü Jorge Lemus, basına yaptığı açıklamada, 2021 yılının haziran ve eylül ayları arasında Bogota'dan Tel Aviv'e 11 milyon dolar nakit paranın transfer edildiğini bildirdi.

        Lemus, uyuşturucu kartellerinden ele geçirilen paraların Kolombiya vergi makamlarına bildirilmediğini belirterek, "Suç işlediklerinin farkındaydılar ve bu yüzden gizlice hareket ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

        Basında yer alan haberlere göre, başsavcılık, Pegasus casus yazılımının kara para aklama yoluyla satın alındığını açığa çıkarmak amacıyla Duque hükümetinin üst düzey yetkilileri ve askeri görevlileri hakkında soruşturma başlatacak.

        İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus casus yazılımının, kullanıcıların haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesi, ses kaydı alınması, e-postaların takip edilmesi ve telefonlardan fotoğraf çekilmesi gibi casusluk faaliyetleri için dünyanın dört bir yanında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Kolombiya
        #Gustavo Petro
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