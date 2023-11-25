Köln-Bayern Münih: 0-1 (MAÇ SONUCU) | Harry Kane Bundesliga tarihine geçti
Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Köln'e konuk olan Bayern Münih, rakibini 1-0 mağlup edip maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bayern'e galibiyeti getiren golü kaydeden Harry Kane, Bundesliga'da 12 maçta 18 gole ulaşan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Köln ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Bayern, mücadeleyi Harry Kane'in 20. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Harry Kane, Bundesliga tarihinde 12 maçta 18 gol atan ilk oyuncu oldu. Ayrıca, lig tarihinin en golcü İngiliz oyuncusu unvanını aldı.
Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Bayern Münih puanını 32'ye çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Köln ise 6 puanda kaldı.