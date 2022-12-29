Kölelerine senelerce işkence etti: Tavan arasında yaşanan korkunç olaylar bugün bile unutulmadı

Madam LaLaurie'ye gelirsek, kendisi olaylardan sonra kayıplara karıştı. Hayatı boyunca nerede veya nasıl yaşadığı ya da nasıl öldüğü bilinmiyor. Madam LaLaurie'nin sosyetik ve çevresi geniş bir kadın olduğunu düşünürsek bu çok da şaşırtıcı değil.

Madame LaLaurie'nin kurbanları mülke gömüldü ve bugüne kadar araziye musallat oldukları söyleniyor. İki yüzyıl sonra bile, yerel halk LaLaurie malikanesini adıyla anmayı reddediyor ve burayı sadece "Perili Ev" olarak adlandırıyor.

Kaynak: All That Interesting