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Kolektif House, Google'ın startup'lara destek programı olan Google for Startups'ın Türkiye'deki iş ortağı olmaya devam ettiğini bildirdi.

Workup Girişimcilik Programı'na ve Kolektif üyelerine ek içerik desteği sunmak amacıyla 2019'dan bu yana devam eden işbirliği kapsamında son bir yılda 50'den fazla girişime 5 milyon doların üzerinde destek sağladığını belirten Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Ahmet Onur, "Google for Startups desteğiyle üretilen etkinlik içerikleri, Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu ve Kolektif House tarafından yürütülen Workup Girişimcilik Programı'na dahil olan girişimlere ve programın mezunlarına özel olarak sunuluyor. Söz konusu iş ortaklığı kapsamında geçtiğimiz dönem Founders Lab ve Growth Lab etkinliklerinden şimdiye kadar 30'un üzerinde Workup'lı girişim faydalandı. Growth Lab'e katılan Workup'lı 19 girişim arasından 5 takım performans pazarlama kanallarında kullandıkları araçları bire bir görüşmelerde Google mentorlarıyla değerlendirdi. Öte yandan pandemi ile birlikte Google Cloud desteğini sadece Workup girişimlerine ve Kolektif üyelerine değil, Google ile fayda üretebilecek Türkiye'den birçok girişime sunmaya çalıştık. Google Cloud kredisi kullanan girişimler aylık depolama maliyetlerinde yüzde 70'in üzerinde fayda sağladı" dedi.

Google geliştirici ilişkileri ekibinden Barış Yesugey de, Kolektif House Google desteği ile ilgili olarak, "Kolektif House ile iş birliğimiz 5 sene önce başladı. Bu birliktelik sayesinde Türkiye'de girişim ekosisteminin önemli oyuncularına, yüzlerce girişime Google kaynakları ve teknolojileri ile yardımcı olma fırsatı yakaladık. Accelerator ve Google for Startups programlarımız ile geliştirici ekosistemini desteklemeye ve girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.