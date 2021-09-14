Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Şanghay İşbirliği Örgütü "Afganistan" gündemiyle toplanacak

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe'de 16-17 Eylül’de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın ev sahipliğinde yapılacak toplantıların ana gündem maddesi Afganistan’daki gelişmeler olacak.
KGAÖ liderlerinin katılacağı Güvenlik Konseyi toplantısında bölgesel ve uluslararası güvenlik sorunları ile örgütün faaliyetleri müzakere edilecek.
- İran’ın ŞİÖ'ye üyelik prosedürü başlatılacak
ŞİÖ toplantısında ise yine bölgesel ve uluslararası konuların yanı sıra ekonomik iş birlikleri de ele alınacak. ŞİÖ’nün toplantısına gözlemci ülkelerden İran’ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de katılacak. Toplantıda İran’ın örgüte üyeliğine kabul prosedürünün başlangıcının ilan edilmesi bekleniyor.
- Her iki örgüt Afganistan konusunda bir araya gelecek
KGAÖ ve ŞİÖ liderleri Afganistan’daki son durum ile ilgili olarak ayrıca ortak bir toplantı daha gerçekleştirecek.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko 9 Eylül’de, Afganistan’daki gelişmelerle ilgili olarak Afgan halkının yaşadığı tüm zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak amacıyla KGAÖ ve ŞİÖ’nün liderlerini "güçlü ve ortak bir pozisyon" geliştirmeye çağırmıştı.
Rusya, Afganistan’daki tüm etnik güçlerin katılımıyla yeni bir hükümetin oluşturulması durumunda Taliban yönetimini destekleme yönünde politika izliyor. Kapsayıcı bir hükümetin kurulmasıyla ülkede yeni hayata geçişin sağlanabileceğini savunan Rusya, Taliban’ı terör örgütü olarak kabul etse de temaslarını sürdürüyor.
Çin ve Özbekistan, Taliban ile iş birliğine hazır olduğunu ilan etmişti. Tacikistan ise Taliban’ı tanımıyor ve ülkede kapsamlı, tüm etnik grupları içine alan bir hükümetin kurulmasından yana tavır sergiliyor.
KGAÖ toplantısına, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas’ın bizzat katılması beklenirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs nedeniyle kendisini izolasyona aldığı için çevrim içi olarak toplantıda yer alacak.
ŞİÖ’nün Duşanbe’deki toplantısına, Putin'le birlikte Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi çevrim içi olarak katılacak.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Pakistan Başbakan İmran Han, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman toplantıda bizzat bulunacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!