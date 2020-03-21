21 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Paylaşımlı ofis konseptiyle 5 yıl önce kapılarını açan Kolektif House, Mart ayı itibariyle faaliyet göstermeye başlayan Kolektif Academy bünyesinde çeşitli eğitimler vereceğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, düzenlenecek workshoplarda gelişen teknolojilere hâkim olmak isteyenlere 6 haftalık Android Mobil Geliştirme, Oyun Geliştirme, Flutter Mobil Geliştirme, Web Geliştirme gibi yazılım dillerinin ve teknolojilerin dersleri verilecek.
'BİRLİKTE BÜYÜMEK İSTİYORUZ'
Bugüne dek girişimcilerden serbest çalışanlara, şirketlerden yatırımcılara pek çok gruba ortak çalışma ve ofis alanları sunduklarını ifade eden Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Onur, "Esas amacımız her zaman ekosistemi destekleyerek, bizimle birlikte üyelerimizin de gelişimini sağlamak ve birlikte büyümek" dedi.
Bu amaç doğrultusunda çalışmalarına devam ederken Boğaziçi Üniversitesi'nde Mobil Uygulama eğitimi vermekle birlikte Udemy'de de 190 binden fazla kişiye Android, iOS ve Siber Güvenlik üzerine dersler veren Atıl Samancıoğlu ile yollarının kesiştiğini ve Kolektif House çatısı altında yeni bir marka olarak Kolektif Academy'yi kurma fikrinin ortaya çıktığını ifade eden Ahmet Onur, " Kolektif Academy çatısı altında düzenleyeceğimiz workshop'larla eğitime kurum ve kişi özelinde yeni bir yapı kazandırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.
Kolektif Academy'de hedeflerinin tamamen yenilikçi konularda, geleneksel öğretilerin dışına çıkan içerikler hazırlamanın yanı sıra en kaliteli eğitmenlerle çalışmak olduğunu vurgulayan Onur, "Hafta sonu düzenleyeceğimiz 6 hafta sürecek workshop'lara katılmak isteyen herkes, Kolektif Academy web sitesinden başvuru yapabilecek. Eğitime katılanlar, “dijital ekosistemde iyi birer oyuncu olmalarını sağlayacak altyapıyı kazanırken, aynı zamanda startup ekosistemini deneyimleyebilecekleri programa da katılım hakkı kazanabilecek" dedi.
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