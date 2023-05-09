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Haberler Girişimcilik 'KolayKaravan'a 2.5 milyon dolar değerleme ile tohum yatırımı

Karavan pazar yerine2.5 milyon dolar değerleme ile tohum yatırımı

2022 yılı başında karavan sahipleri ile karavan deneyimi yaşamak isteyenleri bir araya getirmek amacıyla kurulan KolayKaravan.com, 2.5 milyon dolar değerleme ile İTÜ ARI Teknokent’in de aralarında bulunduğu bir gruptan yatırım aldığını açıkladı. Bugüne kadar misafirlerine 6 bin gece karavanda konaklama deneyimi yaşatan platformun, 2023’un ilk çeyreğinde yüzde 700 oranında büyüme yakaladığı kaydedildi. Platformun yeni dönemde mobil uygulama, deneyim çeşitlemesi ve yurt dışı pazarına açılmaya odaklanacağı öğrenildi

Giriş: 09.05.2023 - 15:40 | Güncelleme: ABONE OL
'KolayKaravan'a 2.5 milyon dolar değerleme ile tohum yatırımı
HABERTURK.COM

Karavan kiralama pazar yeri KolayKaravan, ilk yılında iki farklı kurumdan yatırım desteği alarak 2.5 milyon dolar değerleme ile tohum yatırım turunu tamamladığını bildirdi.

İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek girişimlerinden biri olan ve 2023 yılının başında ilk yılını kutlayan KolayKaravan, karavan sahipleri ile misafirlerini bir araya getiriyor.

Yapılan açıklamaya göre, kendi geliştirdiği CamperTrust uygulaması ile misafirlerin yolculukları boyunca acil ihtiyaçlarında ulaşılabilir olmasını da sağlayan girişim, bugüne kadar misafirlerine 6 bin gece karavanda konaklama deneyimi yaşatmış durumda.

Aldıkları yatırım hakkında konuşan KolayKaravan Kurucu Ortağı Çağlar Bilici, "Bu senenin ilk çeyreğinde yüzde 700’ü bulan büyümemiz ile yılı 40 bin gece konaklama hizmeti sunarak kapatmayı planlıyoruz. CamperAI ile akıllı fiyatlandırma, güzergâh önerisi geliştirme modülü de bulunan KolayKaravan’ın kendi teknolojisini misafirleri için daha da özelleştirip, bu alandaki en büyük ve en teknolojik platform sağlayıcı olmak yer almayı amaçlıyoruz" dedi.

Yeni yatırım ile tohum yatırım turunu kapattıklarını aktaran Çağlar Bilici, bundan sonraki aşamada mobil uygulama, deneyim çeşitlemesi ve yurt dışı pazarına açılmaya odaklanacaklarını belirtti.

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