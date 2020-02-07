Kısır nasıl yapılır?

KISIR KAÇ KALORİ?

Kısırın 100 gramı yani orta boy bir porsiyonu 178 kcaldır. Lif oranı yüksek olduğu için diyette güvenle tüketilebilir.

KISIR TARİFİ

Malzemeleri;

1 su bardağı ince bulgur

1,5 çay bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı domates salçası

1 şeker kaşığı biber salçası

6-7 dal yeşil soğan

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz ve pul biber

Nasıl yapılır?

Kısır tarifine ince bulguru sıcak suda şişirerek başlayın. Yıkadığınız ince bulguru bir kaba atın üzerine 1,5 çay bardağı sıcak suyu ekleyip şişmesi için dinlendirin. Ağzı bir kapta olması gerektiğini unutmayın. Ardından maydanoz, yeşil biber ve naneyi sirkeli suda yıkayıp ince ince kıyın. Şişip soğuyan buldura domates ve biber salçalarını ekleyip karıştırın. Nar ekşisi kullanacaksanız bu aşamada kısırınıza ekleyip karıştırın. Tüm bulgurların rengi aynı oranda olacak kadar karıştırın. Doğradığınız maydanoz, nane ve soğanları ekleyin. Üzerine zeytinyağı, tuz, pul biber ve limonu ekleyip tekrar karıştırın. Bu aşamada aşırı karıştırmamanızı öneririz. Kısırınız servise hazır. Afiyet olsun...