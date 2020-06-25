Ağrılara neden olan kas spazmlarının meydana gelmesiyle oluşan kol kasılmalarının en önemli nedenleri;

Kasların zorlanmasına neden olan egzersizlerin yapılması; kolları zorlayan ağırlık egzersizleri yapılması sonucunda oluşan kol ağrıları istirahat ile düzelebilmektedir. Kol kaslarında donuk bir ağrıya sebep olan bu durum kasların ezilmiş gibi ağrımasına neden olabilmektedir. Egzersiz yapmaya başlamadan önce kasların ısınmasını sağlamak, bu durumu önlemek için başlıca önlemler arasında yer almaktadır.

Sinir sıkışması durumları ; kolun üst bölgesinde ya da omuzlarda meydana gelen sinir sıkışmaları kolun hareket ettirilmesiyle aşırı ağrıya neden olabilmektedir. Böyle bir durumda sinir sıkışmasının geçmesini sağlamak için hafif esneme hareketlerini yapmanız fayda sağlayabilmektedir. Eğer oluşan bu ağrılar birkaç günden uzun devam etmeye başladıysa; muhakkak başka bir sebebi olup olmadığını öğrenmek için doktora başvurmanız en iyi çözüm olacaktır.

; kolun üst bölgesinde ya da omuzlarda meydana gelen sinir sıkışmaları kolun hareket ettirilmesiyle aşırı ağrıya neden olabilmektedir. Böyle bir durumda sinir sıkışmasının geçmesini sağlamak için hafif esneme hareketlerini yapmanız fayda sağlayabilmektedir. Eğer oluşan bu ağrılar birkaç günden uzun devam etmeye başladıysa; muhakkak başka bir sebebi olup olmadığını öğrenmek için doktora başvurmanız en iyi çözüm olacaktır. Kolun üst bölgesini etkileyen ‘bursun iltihabı’ oluşması; kaslar ile kemik arasında dolgu görevi yapan sıvı dolu keselerin iltihaplanması sonucunda oluşan bir rahatsızlıktır. Diğer bir adı bursit hastalığı olan bu rahatsızlığın oluşmasındaki başlıca nedenler; aynı eklemi sürekli kullanma ve keseciği etkileyebilecek bir darbe alma ile ortaya çıkabilmektedir. Tedavisi için; çok fazla ağrı yapmakta ise ağrı kesici önerilmekte, iltihaplı bir durumda ise antibiyotik kullanılması gerekmektedir.

Lif iltihabı; diğer bir adı ‘fibromiyalji’ olan bu rahatsızlığının nedeni fibromasküler dokunun iltihaplanması sonucunda oluşmaktadır. Kollarda çok fazla ağrıya neden olabilmektedir. Erkeklere oranla, kadınlarda daha sık görülen bu rahatsızlık ağrısı bir noktadan yayılan bir şekilde kendini hissetmektedir.

Bu şekillerde kol kası ağrısı yaşamak istemiyorsanız mutlaka; ani hareketlerden, ağır kol kaslarını zorlayıcı işlerden ve ısınmadan uzun süreli yapılan egzersizlerden uzak durmalısınız.