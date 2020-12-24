Sebze ve etin doyuruculuğu ile bütünleşen köfteli bezelye yemeği tarifi ile karşınızdayım.

Köfteli Bezelye Yemeği İçin gereken Malzemeler:

2 adet havuç

3 adet patates

1 kase bezelye

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Köftesi İçin;

250 gram kıyma

1, 5 yemek kaşığı galeta unu

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

Karabiber

Kimyon

Pul biber

Tuz

Köfteli Bezelye Yemeği Yapılışı:

Öncelikle köftemizi hazırlayalım.

Bütün malzemeyi ekleyip yoğuralım.

Misket büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayalım.

Patatesin ve havucun kabuklarını soyup yıkayalım.

Küp şeklinde doğrayalım.

Yemeği yapacağımız tencereye sıvı yağı ilave edelim.

Havucu ve patatesi ekleyelim.

1-2 dakika kavuralım.

Doğranmış sarımsağı salçayı ekleyip, biraz daha kavuralım.

Köfteleri ekleyelim.

Fakat köfteleri ezmeden biraz daha kavuralım.

Daha sonra bezelyeleri ekleyelim.

Üzerine geçecek kadar sıcak su ve tuz katalım.

Kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirelim.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Sert sebzelerin (patates ve havuçların) önden güzelce sotelenmesine özen gösterin.