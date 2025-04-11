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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Köftede‘L monocytogenes' bakterisi bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi - Alışveriş Haberleri

        Köftede‘L monocytogenes' bakterisi bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi

        Beyaz et üreticisi Şenpiliç'in "Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" ürününde, insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi. İşletmeye 210 bin 622 TL cezai işlem uygulandı. Şenpiliç, "Toplanan ürünler Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gözetim ve onayı ile akredite bir tesiste imha edilmiştir. 50 yıla yakın süredir halkımıza sağlıklı ve güvenli ürünler sunmak için çalışan Şenpiliç olarak, tüketicilerimizin sağlığını etkilemeyecek şekilde derhal tedbir almış olmamıza rağmen böyle bir endişeye yol açmış olmaktan duyduğumuz üzüntüyü saygıdeğer kamuoyu ile paylaşırız" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:37 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:37
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        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
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        Sakarya'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 ay önce Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve ülkenin önde gelen beyaz et üreticisi olan Şenpiliç'in işletmesinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde numune alınan, ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde ‘L monocytogenes' isimli insan sağlığına zararlı bakteri tespit edildi.

        Hakkında yasal işlem başlatılan işletmeye 210 bin 622 TL cezai işlem uygulandı. Konu ile ilgili harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, söz konusu ürünün piyasadan toplatılarak imha edilmesine karar verildi.

        Tespiti yapılarak toplatılan ürünlerin imha edildiği bilgisine de ulaşıldı.

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        ÜRÜNÜN TOPLATILMASINA İLİŞKİN YAZI GÖNDERİLDİ

        Ürünün toplatılmasına ilişkin Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden diğer illere gönderilen yazıda, "Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, ilimiz Soğucak Mahallesi 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde, ‘Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' (STT: 10/03/2025, - Parti No: 204125 Onay Numarası: 54-0160)', ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır. Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir. İl Müdürlüğümüz yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim." ifadeleri yer aldı.

        ŞENPİLİÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

        Şenpiliç'ten yapılan açıklamada, "10.02.2025 tarihinde ileri işlem pişmiş üretim tesisimizden Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınmış olan numunede 10.03.2025 son tüketim tarihli 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde Listeria bakterisi tespit edilmiştir. 50 yıla yakın süredir halkımıza sağlıklı ve güvenli ürünler sunmak için çalışan Şenpiliç olarak, tüketicilerimizin sağlığını etkilemeyecek şekilde derhal tedbir almış olmamıza rağmen böyle bir endişeye yol açmış olmaktan duyduğumuz üzüntüyü saygıdeğer kamuoyu ile paylaşırız" ifadelerine yer verdi.

        Açıklamanın tamamı şöyle:

        10.02.2025 tarihinde ileri işlem pişmiş üretim tesisimizden Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınmış olan numunede 10.03.2025 son tüketim tarihli "Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte" ürününde Listeria bakterisi tespit edilmiştir.

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        Bildirim üzerine, dağıtıma çıkmış olan bir parti üründe risk olduğu tespit edilerek aynı tarihte geri çağırma prosedürümüz hızla devreye sokulmuş; söz konusu ürünler tedarik zincirinden toplanarak işletmemize geri getirilmiştir.

        Toplanan ürünler Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gözetim ve onayı ile akredite bir tesiste imha edilmiştir. O tarihten itibaren, tüm üretim ve kalite kontrol süreçlerimiz gözden geçirilerek, ürün grubumuzda numune alma sıklığı arttırılmıştır ve yapılan analizlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir.

        İlgili parti öncesi ve sonrası akredite bir laboratuvarda yapılan analizlerde olumsuz hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Piyasada ilgili partiye ait bir ürün bulunmayıp; tüm üretim süreçlerimiz, hammaddeden son ürüne kadar Gıda Güvenliği Politikamız doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir.

        50 yıla yakın süredir halkımıza sağlıklı ve güvenli ürünler sunmak için çalışan Şenpiliç olarak, tüketicilerimizin sağlığını etkilemeyecek şekilde derhal tedbir almış olmamıza rağmen, böyle bir endişeye yol açmış olmaktan duyduğumuz üzüntüyü saygıdeğer kamuoyu ile paylaşırız.

        L. MONOCYTOGENES BAKTERİSİ NEDİR?

        Listeria monocytogenes, listeriosis enfeksiyonuna neden olan bir patojenik bakteri türü. Oksijenin varlığında veya yokluğunda hayatta kalabilen bir fakültatif anaerobik bakteridir. Konakçı hücrelerin içinde büyüyebilen ve üreyebilen bakteri, en virülan gıda kaynaklı patojenlerden biridir. Yüksek riskli bireylerde gıda kaynaklı listeriosis enfeksiyonlarının yüzde 20'si ila yüzde 30'u ölümcül olabilir.

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