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Koçtaş, özel markası ‘Koçtaş Basic’i müşterileriyle buluşturmaya başladığını duyurdu. ‘Koçtas Basic’in, banyo, batarya, tesisat, aksesuar, ampul, temizlik ürünleri, inşaat kimyasalları gibi toplam 6 kategoride 45 ürün sunduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, "Koçtaş Basic, değişen satın alma güçlerine göre herkesin evini güzelleştirme stratejimize yönelik bir adım, bir yatırım kararı. Özellikle pandemi süreci ile birlikte tüketiciler daha çok fiyat/performans odaklı bir yaklaşımla alışverişe yöneliyor. Özel markalı (private label) ürünlere olan bu yönelim, tercihten ziyade bir zorunluluk. Önümüzdeki süreçte bu ürünlerin payının artacağını gözlemliyoruz. Biz de Koçtaş olarak Private Label ürünlerimizi hayata geçirmeye başladık” dedi.

Kılıçoğlu, araştırmalarda, müşterilerin Koçtaş markasıyla satın alabileceği uygun fiyatlı ürün beklentisini tespit ettiklerini kaydederek, "Koçtaş Fix yayılımımız ve web satışlarımızın da artmasıyla ilk etapta 6 kategoride Koçtaş kalitesi standartlarında uygun fiyatlı ürünleri müşterilerimize sunmaya başladık. Yıl sonuna kadar Koçtaş Basic markamızla 20 kategoride yaklaşık 120 ürünümüzü müşterimizle buluşturmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıl için hedefimiz ise bu sayıyı 180’e çıkarmak. Koçtaş Basic markamızın tüm satış kanallarımızdaki ciro oranının yüzde11’in üstünde olmasını hedefliyoruz" dedi.