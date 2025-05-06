Kentte 3 noktada dağıtım gerçekleştirdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Bu domates fidelerini dağıtmamızın en önemli nedeni, vatandaşlarımızın sağlığıdır. Vatandaşlarımızın sağlıklı besine ve sağlıklı ürüne kolay ulaşabilmeleri adına üretilen yerli tohum fidelerinin özelliği hibrit olmamaları ve yeniden tohumlanabilmeleridir. Bu organizasyon, Kayseri'de yöresel adıyla 'Karahıdır' olarak bilinen yerli tohumları yaygınlaştırmak amacıyla yapmış olduğumuz bir etkinliktir. Bununla birlikte doğal yaşamı özendirmek de bunun bir parçasıdır çünkü vatandaşlar bu domates fidelerini kendi bağ ve bahçelerine ekerek kendileri yetiştiriyor."