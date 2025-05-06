Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kocasinan'da organik domates fidesi kuyruğu | Son dakika haberleri

        Kocasinan'da üreticiler organik domates fidesi için kuyruk oluşturdu

        Kayseri'de Kocasinan Belediyesince dağıtılan 550 bin organik domates fidesi için üreticiler uzun kuyruk oluşturdu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu organizasyon, Kayseri'de yöresel adıyla 'Karahıdır' olarak bilinen yerli tohumları yaygınlaştırmak amacıyla yapmış olduğumuz bir etkinliktir. Bununla birlikte doğal yaşamı özendirmek de bunun bir parçasıdır çünkü vatandaşlar bu domates fidelerini kendi bağ ve bahçelerine ekerek kendileri yetiştiriyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kayseri'de Kocasinan Belediyesince üreticilere 550 bin organik domates fidesi dağıtıldı.

        • 2

          Belediye binası karşısındaki Mimar Sinan Parkı'nda, organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek vermek amacıyla gerçekleştirilen dağıtım töreni için vatandaşlar, saat 03.30'dan itibaren sıraya girdi.

        • 3

          Uzun kuyrukların oluştuğu programda, başta Mimar Sinan Parkı olmak üzere Beyazşehir Mahallesi'ndeki Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Mahallesi'nde yer alan Merkez Parkı'nda vatandaşlara 550 bin domates fidesi dağıtıldı.

        • 4

          Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fide dağıtımında gazetecilere, belediye olarak düzenledikleri geleneksel domates fidesi etkinliğine vatandaşların her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi gösterdiğini söyledi.

        • 5

          Kentte 3 noktada dağıtım gerçekleştirdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: "Bu domates fidelerini dağıtmamızın en önemli nedeni, vatandaşlarımızın sağlığıdır. Vatandaşlarımızın sağlıklı besine ve sağlıklı ürüne kolay ulaşabilmeleri adına üretilen yerli tohum fidelerinin özelliği hibrit olmamaları ve yeniden tohumlanabilmeleridir. Bu organizasyon, Kayseri'de yöresel adıyla 'Karahıdır' olarak bilinen yerli tohumları yaygınlaştırmak amacıyla yapmış olduğumuz bir etkinliktir. Bununla birlikte doğal yaşamı özendirmek de bunun bir parçasıdır çünkü vatandaşlar bu domates fidelerini kendi bağ ve bahçelerine ekerek kendileri yetiştiriyor."

        • 6

          Domates fidesi alan vatandaşlardan Hanım Çankaya da sabah 05.00'te sıraya girdiğini ve belediyenin bu uygulamasından memnun olduğunu dile getirdi.

        • 7

          Ümit Özcan ise geçen sene de bu fideden aldıklarını ve domateslerinin verimli ve lezzetli olduğunu kaydetti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        İstanbul'da zincir markette kadın kasiyere darp!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Acılı annenin feryadı: Kızım keyfinden mi intihar etti?
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Çanakkale Savaşları'nda düşmanın telgraf yazışmaları ele geçirilmiş
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Manisa'da açtı! Ömrü sadece 10 gün! Dokunan yanar!
        Manisa'da açtı! Ömrü sadece 10 gün! Dokunan yanar!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Mantar için uçurumda can verdi!
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa