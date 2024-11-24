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        Haberler Gündem Kocası tarafından aldatıldığını düşünen kadın, üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi - Güncel haberler

        Kocası tarafından aldatıldığını düşünen kadın, üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi

        Aksaray'da Afganistan uyruklu Zakire T., kocasının kendisini aldattığı gerekçesiyle üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Vatandaşlarca eyleminden vazgeçirilen kadın, hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 00:58 Güncelleme: 24.11.2024 - 00:58
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        Aldatıldığını düşünen kadın, kendini yakmak istedi
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        Olay, saat 18.00 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi Ulu Camii önünde meydana geldi.

        Afganistan uyruklu Zakire T., kocasının kendisini aldattığı gerekçesiyle üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. Vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada üzerine döktüğü benzinin kokusundan etkilenen Zakire T., vatandaşlar tarafından eyleminden vazgeçirildi.

        Zakire T., sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine polis eşliğinde götürüldü. Hastanede temiz kıyafet giydirilen kadının, polis ekiplerine kocasının yurt dışında olduğunu ve kendisini aldattığını söylediği öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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