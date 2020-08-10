İHA

Adana'da, edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde, iddiaya göre, Necla K. (39) ile Ekrem K. (45) çifti yıllar önce evlendi. Bu evlilikten 3 çocukları oldu. Ancak son 10 yıldır çiftin arasında Ekrem K.'nin kötü alışkanlıkları yüzünden anlaşmazlık çıktı. Bu süreçte Ekrem K. eşine şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine Necla K. eşinden ayrılmaya karar verip evlerini ayırdı.

EŞİNİN BOĞAZINA BIÇAK DAYADI

İHA'da yer alan habere göre ancak bu duruma sinirlenen Ekrem K., Necla K.’nin çocuklarıyla birlikte yaşadığı evi bastı. Çocuklarının gözü önünde Necla K.’nin boğazına bıçak dayayıp ölümle tehdit etti. Bir süre böyle tehditler savuran Ekrem K.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan çocuklar, babalarını itip annelerini kurtardı.

KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI

Bunun üzerine Ekrem K. çocuklarını da darp etti. Anne ve çocuklar yaşanan arbedenin ardından eve kaçıp kapıyı da kilitledi. Ekrem K. eve girmek için önce kapıyı kırmaya çalıştı ancak kıramayınca pencereyi kırdı. Bu arada ailenin çığlığını duyan mahalle sakinleri polisi aradı. Bunu fark eden koca, elinde bıçakla kaçtı.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM DİYOR"

Kısa sürede mahalleye gelen polis, zanlıyı elinde bıçakla kaçarken yakaladı. Daha sonra da polis, kadına ulaşmaya çalıştı. Ancak kadın korkusundan evden çıkamayarak polisin yanına çocuğunu gönderdi. Çocuk, korkulu gözlerle polisin yanına gelerek onları eve götürdü. Polisi gören anne Necla K. evden çıkarak, "10 yıldır çekiyorum. Şu an boşanma aşamasındayız. Sürekli şiddet uyguluyor, çocuklarımla bana küfürler ediyor hayatımızı zindan etti. Uyuşturucu bağımlısı, devamlı seni öldüreceğim diyor" dedi.

"KIZIM MERDİVENDEN AŞAĞI İTTİ"

Necla K. eşinin eve gelerek boğazına bıçak dayadığını, çocuklar sayesinde kurtulduğunu belirterek, "Evi bastı, çocuğuma karışma dedim ve önüne geçtim o sırada bıçağı alıp boğazıma dayadı çocuklar beni zor aldı elinden. Kızım onu merdivenden itmek zorunda kaldı. Kapıyı üzerimize zor kilitledik. Evin camlarını kırdı, çerçeveleri aşağı indirdi. Elinde silah da vardı nereye bıraktı bilmiyorum. Şikayetçi olursam çocukları ve beni öldürecekmiş" diye konuştu.

"GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI"

Necla K. ve çocukları polis merkezine götürüldü. Necla K. eşinden şikayetçi oldu. Ekrem K. hakkında ‘tehdit ve hakaretten’ işlem başlatılırken, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.