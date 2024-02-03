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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Adanaspor Kocaelispor-Adanaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Kocaelispor-Adanaspor: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Kocaelispor, Trendyol 1´inci Lig'in 21´inci haftasında ağırladığı Adanaspor´u 1-0 mağlup etti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 18:17 Güncelleme: 03.02.2024 - 18:17
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        Trendyol 1´inci Lig'in 21´inci haftasında Kocaelispor, kendi sahasında Adanaspor´u 1-0 mağlup etti.

        STAT: Yıldız Entegre

        HAKEMLER: Yasin Kol, Kadir Beyaz, Selim Şenöz

        KOCAELİSPOR: Gökhan, Mehmet, Yusuf, Emir, Atila, Vukovic (Dk.84 Fofana), Amaral (Dk.66 Yusuf), Beridze (Dk.66 Barış), Candeias, Sheydayev (Dk.73 Cem), Tanque (Dk.85 Kouakou)

        ADANASPOR: Ahmet, Ferhat (Dk.73 Devran), Fatih, Evren, Mehmet Fevzi, Harun (Dk.73 Lukaku), Hakkı, Yepie (Dk.42 Kubilay), Diakite (Dk.64 Burhan), Oberlin (Dk.64 Eric Ayuk), Fernandes

        GOL: Dk.60 Beridze (Kocaelispor)

        SARI KARTLAR: Vukovic, Yusuf, Cem (Kocaelispor) Evren(Adanaspor)

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