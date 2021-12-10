Stat: Kocaeli

Hakemler: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Deniz Turgut

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Atila Turan, Cisse, Mandjeck, Semih Karadeniz, Diop (Dk. 90 Yılmaz Özeren), Pereira, Tisdell (Dk. 82 İsa Nalbant), Benhur Keser

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Aykut Demir, Süleyman Koç (Dk. 63 Emircan Altıntaş), Novikovas, Malle (Dk. 70 Oltan Karakullukçu), Gökhan Alsan (Dk. 88 Lameira), Mustafa Yumlu, Olanare (Dk. 88 Mustafa Akbaş), Hasek, Orhan Ovacıklı (Dk. 88 Shala), Mücahit Albayrak

Goller: Dk. 39 Cisse, Dk. 87 Diop

Sarı kartlar: Dk. 31 Cisse, Dk. 94 Diogo Aleksis Özçakmak (Kocaelispor), Dk. 32 Mücahit Albayrak, Dk. 44 Gökhan Alsan Dk. 66 Mustafa Yumlu, Dk. 94 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)