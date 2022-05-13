Kocaeli'ye Kimya Teknoloji Merkezi geliyor

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen "İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)-Bilişim Vadisi Kimya Teknoloji Merkezi İmza Töreni"ne katıldı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Bilişim Vadisi'nin açılışının 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun en somut adımlarından biri olan bu vadinin, o günden gelişme kaydettiğini anlatan Varank, şu anda mobiliteden bilgi iletişim teknolojilerine, yazılımdan tasarıma kadar kritik alanlarda faaliyet gösteren 270'ten fazla Ar-Ge firmasının burada yer aldığını kaydetti.

Bakan Varank, bu firmaların her birinin yürüttükleri projelerle ülkenin ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını pekiştirecek işlere öncülük ettiğine işaret ederek, "Mesela ülkemizin doğuştan elektrikli otonom araç projesi TOGG yaklaşık 1000 mühendis ile Ar-Ge faaliyetlerini Bilişim Vadisi'nde yürütüyor. Yine TOGG'un ortak olduğu bir şirket olan SİRO, elektrikli araçlar için batarya teknolojilerini burada geliştiriyor. FEV uluslararası otomobil markalarının prototip ve mühendislik çalışmalarını Bilişim Vadisi'nde yapıyor. BÜYÜTECH geleceğin otonom araçlarının kullanacağı stereo kameraları Bilişim Vadisi'nde üretime hazırlıyor. ASELSAN ve HAVELSAN'ın sivil teknoloji alanındaki çalışmaları da Bilişim Vadisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor" dedi.

1.5 ay önce Bilişim Vadisi İzmir'in temelini attıklarını kaydeden Bakan Varank, "Bu birikim ve potansiyelden İzmir'de de istifade etmek istiyoruz. Orası da hızlı bir şekilde tamamlandıktan sonra yerli ve yabancı birçok teknoloji girişimcisine ev sahipliği yapacak" diye konuştu.

Bilişim Vadisi'nin İstanbul'daki merkezinin de çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini aktaran Varank, buranın da önemli markalara ve şirketlere ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Bakan Varank, İKMİB'in öncülüğünde başlayan ve çok kapsamlı bir ihtiyaç analizi neticesinde bugünlere ulaşan Kimya Teknoloji Merkezini Bilişim Vadisi'nde kurmak üzere imzaları atacaklarını kaydetti.

'NİTELİKLİ BİR AR-GE MERKEZİ ŞEKLİNDE TASARLANIYOR'

Merkezin sektörün ihtiyacı olan test ve analiz süreçlerini hızlandırma ve bu alandaki dışa bağımlılığı azaltma noktasında önemli bir boşluğu dolduracağından bahseden Varank, "İhracatçılarımız şu anda, 50'ye yakın test ve analiz için yurt dışından hizmet almak durumunda kalıyor. İnşallah bu merkez faaliyete geçtiğinde sektörde ihtiyaç duyulan 209 test ve analiz, yerli ve milli imkanlarla uluslararası standartlara uygun şekilde burada Bilişim Vadisi'nde yapılacak. Üreticilerimiz zamandan tasarruf ederken maliyetlerini de düşürebilecekler. Bu laboratuvar hizmetleri elbette kıymetli. Ama merkezin fonksiyonu sadece bundan ibaret olmayacak. Burası, sektöre çok kapsamlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak nitelikli bir Ar-Ge merkezi şeklinde tasarlanıyor. Dolayısıyla sektördeki teknik ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine bu merkezin çok ciddi katkıları olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, merkezin bir diğer önemli özelliğinin de bünyesinde bir kuluçka merkezi kurulacak olması olduğuna dikkat çekerek, kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olacak merkezde kimya teknolojileri geliştirecek yenilikçi start-upların filizleneceğini anlattı.

"İHRACATIMIZI BU YIL İTİBARİYLE 28 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ"

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de temel amaçlarının, 16 alt sektörle diğer 27 sektöre ham madde, yarı mamul ve mamul kaynağı olan kimya sektörünü, bütün gelişmiş ülkelerdeki gibi en üst seviyelere çıkarmak olduğunu söyledi.

Dünyanın en gelişmiş 10 ülke ekonomisinin 8'inde kimya sektörünün lider durumda olduğunu ifade eden Pelister, bu ülkelerin bazılarında 45-50 yıl kurulup hayata geçirilmiş kimya teknoloji merkezleri bulunduğunu kaydetti.

Sürdürülebilirlik Merkezi vasıtasıyla KOBİ'ler başta olmak üzere kimya sektörünün yeşil ekonomiye geçiş ve uyum süreçlerinde de çok büyük rol oynayacağını dile getiren Pelister, sektör olarak yapacakları çalışmalardan bahsetti.

Törende, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Bakan Varank'a plaket verdi

Kimya sektörü ihracatının her geçen gün artan bir ivmeyle ülke ihracatına katkıda bulunmaya devam ettiğini vurgulayan Pelister, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin sektörel bazda ihracattaki birinciliğini yakalamış durumdayız. 2021 yılındaki 25,4 milyar dolarlık ihracatımızı, bu yıl itibariyle 28 milyar dolara çıkaracağız. Bu durumu kalıcı kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2030 yılı kimya sektörü ihracat hedefimiz ise 50 milyar doları geçmek. Bu heyecan ve azimle belki çok daha evvel bu hedefimizi yakalayacağız.

Öte yandan Türkiye Kimya Ajansının kurulması yönündeki temel taş olarak gördüğümüz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınızca kurulan Kimya Sanayi Teknik Komitesi oluşumunu da takdirle karşılıyor ve İKMİB olarak bütün gayretimizle bu komitedeki çalışmalara iştirak edeceğimizi vurgulamak istiyorum."

"KİMYA SEKTÖRÜNÜ MOBİLİTE ALANIYLA BİR ARAYA GETİRMİŞ OLACAĞIZ"

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ise bölgenin iki temel gücü olan otomotiv ve kimyayı ortak bir merkezde, Bilişim Vadisi'nde buluşturduklarını belirterek, bu vesileyle kimya sektörünü mobilite alanıyla bir araya getirmiş olacaklarını söyledi.

Kimya sektörünün güçlü alanlardan biri olduğuna dikkati çeken İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Dijital alanda, yazılım şirketleriyle de Bilişim Vadisi'nde şu anda sayıları 300'e varan yazılım şirketleriyle de bunu destekleyebileceğimiz bir iş birliğini de aslında yapıyoruz. Bu merkez bizim adımıza sadece kimya teknolojilerini çalışacak bir merkez değil, aynı zamanda Türkiye'nin girişimcilik eko sistemini geliştirebilecek ve kimya alanındaki girişimcilerin de Türkiye'de daha iyi işler yapabileceği altyapıyı sunacak. Yalnızca kimya girişimcilerine hizmet verecek ortak bir kuluçka işletme modelini de bir araya getirmiş oluyoruz. Burada yapılacak tüm çalışma hem yeşil mutabakat hem de karbon ayak izi kapsamındaki farkındalığı yaratacak, çevresine duyarlı, çevresiyle ulumlu, insanlık adına da faydalı teknolojilerin üretileceği bir merkez olacak."

Konuşmaların adından İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Pelister ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu tarafından projeyi hayata geçirecek protokole imza atıldı.

Programa, Vali Seddar Yavuz, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve sanayiciler de katıldı.