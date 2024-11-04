Kocaeli Üniversitesi 100 personel alımı için son gün! 2024 Kocaeli Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Kocaeli Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Söz konusu alıma ilişkin başvuru süreci 4 Kasım Pazartesi günü günü sona erecek. Henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar, Kariyer Kapısı veya e-Devlet üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Öte yandan ilanda alımların KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla yapılacağı belirtildi. Peki, 2024 Kocaeli Üniversitesi 100 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte Kocaeli Üniversitesi 100 personel alımı başvuru ekranı…
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Kocaeli Üniversitesi’ne 100 personel alınacak. Söz konusu alım için başvuru süreci ise bugün sona eriyor. Yayımlanan ilana göre her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecek. Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak. Puanların eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacak. Peki 2024 Kocaeli Üniversitesi 100 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl? İşte Kocaeli Üniversitesi 100 personel alımı başvuru ekranı e-Devlet…
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 100 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR!
Kocaeli Üniversitesi çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere 100 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Yapılan açıklamada ‘’Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü’nün personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacaktır.’’ denildi.
Kocaeli Üniversitesi personel alımı başvuruları, 4 Kasım Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecek.
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını e-Devlet Kapısı “Kocaeli Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım” veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapabilirler.
Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecek.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranında “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacak.
Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.
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Online başvuruda sisteme eklenmesi gereken belgeler: Başvurulan unvanda çalışma belgesi istenmiş ise e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir karekodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek veya kurumundan alacağı çalışma süresi ve ünvanı açıkça belirtilmiş onaylı çalışma belgesi.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.
1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2-Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3-Son başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
5-657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
7- Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerin başvuruları alınmayacaktır.
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
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D- 2024 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. İlgili puan türlerinden en az (60,00000) puan almış olmaları gerekmektedir.
E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
G- Atanmaya hak kazanan adaylardan arşiv araştırması olumlu gelenler göreve başlatılacaktır.
H- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
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BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.
Asıl adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecektir.
Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.