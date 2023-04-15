Kocaeli Şehir Hastanesi bugün açılıyor

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Altı hastaneden oluşan ve toplam 1218 yatak kapasitesine sahip olan Kocaeli Şehir Hastanesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı, bir paylaşımda bulundu.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak Kocaeli Şehir Hastanesi'nin 1218 yatak, 218 poliklinik, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 63 ameliyathane ve depreme karşı 1069 sismik izolatör kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Paylaşımda hastaneye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

HASTANEYE ÜCRETSİZ RİNG SEFERLER DÜZENLENECEK

Açılışı gerçekleşecek Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ücretsiz ring seferler düzenlenerek, vatandaşlara ulaşımda kolaylık sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, bugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kocaeli Şehir Hastanesi önünde gerçekleşecek 11. Açılış Bayramı için 4 ayrı ücretsiz ring seferi düzenleyecek. Buna göre belediye otobüsleri, Batı Terminali-Şehir Hastanesi, Körfez Kent-Şehir Hastanesi, Kırsal Terminali (Otogar)-Şehir Hastanesi, Kongre Merkezi D100 Otoparkı-Sekapark-Sahil Otoparkı-42 Evler-Kandıra Sapağı-Şehir Hastanesi arasında karşılıklı olarak çalışacak.

4 ayrı bölgeden gerçekleşecek ücretsiz ring seferlerinde Kırsal Terminal-Şehir Hastanesi ile Körfez Kent-Şehir Hastanesi arasında 13.30’dan itibaren 30 dakika arayla, Batı Terminali-Şehir Hastanesi ve Kongre Merkezi D100 Otoparkı-Sekapark-Sahil Otoparkı-42 Evler-Kandıra Sapağı-Şehir Hastanesi arasında ise 13.45’ten itibaren 30 dakika arayla ücretsiz ring seferleri gerçekleşecek.

ÖNERİLEN VİDEO