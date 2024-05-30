Sınıfta öğretmen dövmenin kefaleti: 300 bin TL!
Kocaeli'nde, kızı ile kavga eden öğrenciyi göstermediği için öğretmen Burak Laçin'in üzerine yürüyen, araya giren öğretmen Mehmet Demir'i de darp ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen 32 yaşındaki M.A. ile yakını 28 yaşındaki S.A., adli kontrol tedbiri kapsamında 300'er bin TL kefaletle serbest bırakıldı
Kocaeli'nde tüyler ürperten olay, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi.
İKİ KIZ ÇOCUĞU KAVGA ETTİ
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre; olaydan bir gün önce birinci sınıf öğrencisi 2 kız çocuğu, kavga etti. Akşam eve giden öğrencilerden biri, kavgayı babası M.A.'ya (32) anlattı.
ÖĞRETMENDEN ÇOCUĞU GÖSTERMESİNİ İSTEDİ
Önceki gün sabah saatlerinde okula gidip, kızının eğitim gördüğü sınıfa giren M.A., sınıf öğretmeni Burak Laçin'den çocuğu ile kavga eden öğrenciyi kendisine göstermesini istedi.
SINIF ÖĞRETMENİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
M.A., Laçin'den olumsuz cevap aldı. Bunun üzerine M.A. okula çağırdığı yakınları ile öğretmen Laçin'in üzerine yürüdü.
DİĞER ÖĞRETMEN TEKMELENİP YUMRUKLANDI
Araya giren öğretmen Mehmet Demir tekme ve yumrukların hedefi oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Demir darp raporu aldı. Şikayet sonrası veli M.A. ile yakınları S.A. ve İ.A. gözaltına alındı.
600 BİN TL KEFALETLE SERBEST BIRAKILDILAR
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. İ.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkan M.A. ve S.A., adli kontrol tedbiri kapsamında 300’er bin TL kefaletle serbest bırakıldı.
BAKAN TEKİN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden öğretmenin darp edilmesine şu sözlerle tepki göstermişti:
“Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor, şiddetin her türlüsüyle mücadelede kararlılığımızı yineliyorum. Bakanlık olarak bu menfur olayla ilgili soruşturmayı başlattığımız gibi adli sürecin de takipçisi olacağız.
Okullarımızın daha güvenli hale gelmesini amaçlayan ve içerisinde şiddete karşı yasal düzenlemelerin de yer aldığı yeni ÖMK'nin bir an önce hayata geçirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu vesile ile okuldaki güven ikliminin tesisi ve eğitim süreçlerinin daha sağlıklı ilerleyebilmesi için sene başında hayata geçirdiğimiz ‘Veli Randevu Sistemi’nin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meslektaşımıza ve eğitim ailemize geçmiş olsun."