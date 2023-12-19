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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli merkezli tefecilik operasyonu

        Kocaeli merkezli tefecilik operasyonu: 14 gözaltı

        Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonunda, 14 zanlı gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 19:05 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:05
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        Kocaeli merkezli tefecilik operasyonu
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

        2 İLDE 14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli yakalandı. Dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

        ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET...

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek ve senet, para alışverişine dair notlar, kesici ve delici aletler ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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