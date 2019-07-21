Dünya genelinde 3 binden fazla su parkı kurduklarını anlatan Pakiş, “Bugüne dek 105 ülkede, hemen hemen dünyanın her yerinde, her kıtasında 3 binden fazla su parkı projesi gerçekleştirdik. Hepsi kendi markamızla gerçekleştirdiğimiz projeler. Ana merkezimiz Dilovası’nda. 35 bin metrekarede üretim yapıyoruz. Üretimimizin tamamını Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Ciromuzun yüzde 95’ini de ihraç ediyoruz. Dilovası’nda ki merkezde 500 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Holding olarak da bin 500 kişilik bir ekipten oluşuyor. Türkiye’nin ilk su kaydırağında firmamızın imzası var. Dünya’nın birçok ülkesindeki ilk su kaydıraklarında imzamız var. Örneğin Hirvatistan ve İran. Bugüne kadar sadece üretim teknolojilerinde yapmış olduğu yeniliklerle değil, ürün tasarımında yapmış olduğu yeniliklerle de sektöre imza attı” diye konuştu.