21 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Gebze Kimyacılar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Polin Waterparks firması, yüzde 100 yerli sermaye ve yerli üretim ile ürettiği su parklarını Dünya’nın 105 ülkesine ihraç ediyor.
Dünya’nın dört bir yanına yaptığı ihraçlarla alanında önde gelen firmalarını geride bırakan, 35 bin metrekarelik alanda tamamı yerli sermaye ile kurulu sanayi kuruluşu, ürettiği tamamı yerli üretim su parklarıyla Dünya’nın 105 ülkesinde eğlence alanlarına "Türk" imzasını atıyor. İhracat sayılarını her geçen gün arttıran firma Dünya genelindeki dev rakiplerinin arasına adını yazdırdı.
Firmanın hikâyesini anlatan Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Şöhret Pakiş, “1976 yılında kurulmuş bir firma. Bugün su kaydırakları, su parkları, tasarım, mühendislik üretim ve montajında bir dünya lideri. Bu başarısının arkasında Ar-Ge’ye, inancı ve çok çalışması var. Yüzde yüz Türk sermayeli bir firma. Kendi içerisinde yüzde 100 oluşturduğu bir değerin hemen hemen tamamını da dışarıya ihraç eden bir firma. Bir Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından bir tanesiyiz. Burası aynı zamanda bir AR-GE merkezi. 54 Ar-Ge mühendisi çalışıyor bünyemizde. Aynı zamanda bir Turquality firmasıyız. Bununla da gurur duyuyoruz. Türkiye’nin markalarından biri” dedi.
Dünya genelinde 3 binden fazla su parkı kurduklarını anlatan Pakiş, “Bugüne dek 105 ülkede, hemen hemen dünyanın her yerinde, her kıtasında 3 binden fazla su parkı projesi gerçekleştirdik. Hepsi kendi markamızla gerçekleştirdiğimiz projeler. Ana merkezimiz Dilovası’nda. 35 bin metrekarede üretim yapıyoruz. Üretimimizin tamamını Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Ciromuzun yüzde 95’ini de ihraç ediyoruz. Dilovası’nda ki merkezde 500 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Holding olarak da bin 500 kişilik bir ekipten oluşuyor. Türkiye’nin ilk su kaydırağında firmamızın imzası var. Dünya’nın birçok ülkesindeki ilk su kaydıraklarında imzamız var. Örneğin Hirvatistan ve İran. Bugüne kadar sadece üretim teknolojilerinde yapmış olduğu yeniliklerle değil, ürün tasarımında yapmış olduğu yeniliklerle de sektöre imza attı” diye konuştu.
Sektörün önemli oyuncularının bulunduğu Amerika’nın dışına çıkmamış bir ödülü alan ilk firma olduklarının altını çizen Pakiş, “Birçok ürünümüz Uluslararası patent, Amerika tasarım patenti gibi patentlere sahip. Çok önemli ödüllere sahip. Dünya Su Parkları Birliği’nin Amerika’da vermiş olduğu bir ödül. Bu ödülün ismi ‘Leading Edge’. Gerçekten su parkları sektöründe çığır açmış, fark oluşturan firmalara verilen bir ödül. Biz bu ödüle Amerika dışında layık görülen ilk firmayız. Bu da Türkiye’den çıkmış bir firma olarak bizi çok gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!