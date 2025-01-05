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        Haberler Gündem Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 00:54 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:54
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmit ve Gebze ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

        Zanlıların ikamet ve üst aramalarında, 41 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 290 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Y.M.Y, Y.E.E. ve Z.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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