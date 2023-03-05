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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı

Giriş: 05.03.2023 - 18:05 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama
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AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Körfez ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı, ikamet ve üst aramalarında 178 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 3 adet ecstasy ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 zanlı salıverilirken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden H.D'ye ev hapsi verildi, M.K, C.Ü, M.K, A.K, G.T, M.K. ve M.M. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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