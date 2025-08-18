Park halindeyken hareket ederek dereye düşen kamyonette yangın çıktı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde park halindeyken hareket ederek dereye düşen kamyonette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Yeniyalı Mahallesi Ömer Topuz Sokak’ta park halindeki kamyonet, henüz belirlenemeyen nedenle hareket ederek yaklaşık 5 metre yükseklikten Ağadere’ye düştü.
Düşmenin ardından kamyonet alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle kamyonet kullanılamaz hale geldi.
