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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de Kent Mezarlığı’nı genişletiliyor | Son dakika haberleri

        Kocaeli Büyükşehir, Kent Mezarlığı’nı genişletiyor

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Mezarlığı'nı genişletmek amacıyla ilave edilen 20 dönümlük arazide modern bir mezarlık alanı oluşturmak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında mezarlıkta ayrıca ziyaretçilerin dinlenebileceği banklar, gölgelik alanlar ve su kaynakları da sağlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 14:28 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:28
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        Kocaeli'de Kent Mezarlığı'nı genişletiliyor
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içindeki mezarlık alanlarının yetersiz kalması nedeniyle İzmit ilçesi Umuttepe yolu üzerindeki Kent Mezarlığı'nda genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut mezarlığa ilave edilen 20 dönümlük arazide modern mezarlık anlayışı yansıtılarak, ziyaretçilerin hem manevi huzur bulabileceği hem de fiziksel olarak rahat edebileceği yeni alanlar oluşturuluyor.

        Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin genişletme çalışmaları kapsamında vatandaşların mezar yerlerine kolay erişimini sağlaması için çeşitli alt ve üstyapı düzenlemeleri yapıyor. Yeni mezar alanında defin işlemlerinin yapılmadan önce, mezar yerlerine rahat ulaşılabilmesi için ara yolların ve beton merdivenlerin yapımına devam ediliyor.

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        Çalışmada mezarlık alanının çevresel düzenlemeleri kapsamında yeşil alanların artırılması, peyzaj düzenlemeleri ve yürüyüş yollarının oluşturulmasıyla mezarlığın doğayla uyumlu bir şekilde tasarlanması planlanıyor. Ayrıca ziyaretçilerin mezarlara kolayca ulaşabilmeleri için mezarlık alanındaki yollar genişletilerek, asfaltlanıyor.

        Mezarlıkta ayrıca ziyaretçilerin dinlenebileceği banklar, gölgelik alanlar ve su kaynakları da sağlanacağı da belirtildi. Aydınlatma sistemleri düzenlemeleri ile de özellikle akşam saatlerinde mezarlığa gelenlerin güvenliğinin ve rahatının artırılması hedefleniyor.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezarlık alanlarıyla ilgili hizmetleri ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar, cenaze işlemleri için "ALO 188" veya 0 530 469 68 40 numaralı telefonu aradıklarında araç temini, yıkama, kefen, mezar tahtası ve mezar yeri gibi tüm cenaze hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

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