Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 01:23 Güncelleme: 12.11.2023 - 01:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de silahlı kavga
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Değirmendere Merkez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde alkollü olduğu belirtilen iki kişi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, tabancayla bacağından yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, olay sonrası kaçan şüpheli S.G'yi gözaltına aldı.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Değirmendere
        #kocaeli
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        İngiltere'de onbinler sokaklara indi
        "Hatay'ın hakkı!"
        "Hatay'ın hakkı!"
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        "Yorgunum ve ağrılar"
        "Yorgunum ve ağrılar"
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        İslam İşbirliği zirvesinden ortak açıklama
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Engin Polat ile Dilan Polat’ın suç kayıtları ortaya çıktı!
        Penaltı ve TFF sözleri
        Penaltı ve TFF sözleri
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        CHP MYK belli oldu! Kritik isimler görevde
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        "Galatasaray, Münih'te kalmış"
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Galatasaray'da penaltı isyanı!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa