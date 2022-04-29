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Son dakika: Kocaeli'de tarihi gelişme! 1700 yıllık lahit bulundu ve... - Haberler

Kocaeli'de bulunan lahit tarihe ışık tutuyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Nikomedya Batı Nekropolü'nde yürütülen kurtarma kazısı sonucunda Diocletianus veya 1. Konstantin'in yaveri olduğu değerlendirilen askere ait lahit bulundu

29.04.2022 - 16:21 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • İzmit'te 2017'de İSU Genel Müdürlüğü bahçesinde yapılan inşaat sırasında gün yüzüne çıkan Nikomedya Batı Nekropolü'ndeki lahitlerle ilgili araştırmalar devam ediyor.

  • AA'nın haberine göre lahitlerden birindeki Latince ifadelerin çevirisi sonucunda lahdin imparator koruyucusu unvanlı Tziampo isimli askere ait olduğu tespit edildi.

  • Roma imparatorlarından Diocletianus veya 1. Konstantin'in yaveri olduğu tahmin edilen Tziampo'nun lahdi, ilk defa bir imparator korumasına ait lahdin yazıtı, içindeki iskelet ve mezar hediyeleriyle bir bütün olarak bugüne ulaşması bakımından dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

  • Çevirisi yapılan yazıtta, "Yeraltı Tanrılarına! Dacia Minor Eyaleti'ndeki Pieucens (pisuens) bölgesi kökenli, imparator koruyucusu (protector divini lateris) Tziampo bu mezar anıtını yeniden yaptırdı. (Ben) 50 yıl yaşadı(m). Bu mezara oğlum Severus yahut da eşim dışında (başka hiç kimsenin) gömülmesine izin vermiyorum.

  • 9 yıl süvari, 11 yıl ordinarius ve 10 yıl protector (koruyucu) olarak askerlik yaptım. Şayet birisi bu mezara bir başkasını gömmeye cesaret ederse fiscusa (Roma imparatorlarının kişisel sandığı) 20; kent kasasına 10 follis (madeni para) ödeyecektir. Tüm askerliğim 30 yıl sürdü. Hoşça kalın!" ifadeleri yer alıyor.

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