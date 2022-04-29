Roma imparatorlarından Diocletianus veya 1. Konstantin'in bir anlamda yaveri olan Tziampo'nun yazıttan anlaşılacağı üzere Dacia (bugünkü Romanya) kökenli olduğu bilgisini aktaran Gedük, "Geç Antik Çağ'da Bithynia Bölgesi'nde yüksek rütbeli birçok Romalı asker görmekteyiz. Bunlardan birisi olan Tziampo kökeni için, şimdiye kadar adı ne antik edebi metinlerden ne de yazıtlardan bilinmeyen 'Pieucens (pisuens)' bölgesini işaret etmektedir. Böylece Nikomedya'da bulunan bir yazıt aracılığıyla bugünkü Romanya'daki bir bölgenin şimdilik tam nerede olduğu bilinmese de varlığını öğrenmekteyiz. Yine ne edebi metinlerde ne de herhangi bir yazıtta bilinmeyen 'Dacia Minor' eyaleti ilk kez bu yazıtla belgelenmektedir" ifadelerini kullandı.