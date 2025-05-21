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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de bir kadın, evinde karnından vurulmuş halde bulundu | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de bir kadın, evinde karnından vurulmuş halde bulundu

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde oturduğu evde karnından silahla vurulmuş halde bulunan kadın, sağlık görevlileri tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 01:49 Güncelleme: 21.05.2025 - 01:49
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        Evinde karnından vurulmuş halde bulundu
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        Olay, 21.00 sıralarında Derince ilçesinde bağlı Çınarlı Mahallesi Cebesoy Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin 2'nci katında meydana geldi.

        D.E. isimli kadının yaşadığı evden silah sesi duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri D.E'yi evde karnından vurulmuş halde buldu.

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan D.E, ambulans ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve evin çevresinde araştırma yaptı. Karnından vurulan D.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        #Derince
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