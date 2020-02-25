İzmir ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesinde balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişik ahşap yapıdaki barınakları da sardı.

AA'nın haberine göre; çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 4 balıkçı barınağı kullanılamaz hale geldi, 2 kayık ise hasar gördü.